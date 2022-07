GP Silverstone, le pagelle: primo successo in carriera per Sainz, quarto Leclerc. Impressionante incidente per Zhou

Queste le pagelle del gran premio della Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. A Silverstone s'impone Carlos Sainz Jr., alla prima vittoria in carriera. Dietro di lui, dopo un'avvincente battaglia si piazzano Sergio Pérez con la Red Bull e Lewis Hamilton con la Mercedes.



HALO – voto 10: Il sistema di protezione dell'abitacolo, divenuto obbligatorio nel 2018, ancora una volta risulta decisivo, salvando la vita di Zhou. Può non piacere esteticamente, creare problemi di visibilità ai piloti, ma alla fine è l'innovazione più rivoluzionaria dell'automobilismo moderno. EROE



SAINZ JR. – voto 9: La prima vittoria in Formula 1 sembrava essere diventata una maledizione. I sogni del sabato, dopo una bellissima pole position bagnata, stavolta non s'infrangono nel giorno della gara. Sulla difficile pista inglese, finalmente, conquista un successo incantevole. E strameritato. COMMOVENTE



HAMILTON – voto 8: Torna a ruggire nel giardino di casa. Gli aggiornamenti portati dal team, addizionati alla sua consueta voglia di fagocitare gli avversari, gli regalano un'insapettata domenica da podio e di ricordi felici. E maledettamente dolce per come è inaspettatamente maturata. RITROVATO



LECLERC – voto 7: Neppure nel giorno in cui Verstappen è obbligato a fare da spettatore, il monegasco riesce a ritrovare quel successo che manca da Melbourne. Il ritiro di Ocon, con la conseguente entrata della safety car e la scriteriata scelta di non richiamarlo ai box, lo penalizza e gli chiude quasi definitivamente la rincorsa al Mondiale. ADDOLORATO



RUSSELL – voto 6.5: Applausi, a scena aperta, per la sua corsa verso la vettura di Zhou. Uno scatto onesto e preoccupato, per sincerarsi delle condizioni del collega cinese finito a folle velocità, fuori pista, a ridosso del pubblico, con la macchina cappottata. Un'immagine d'altri tempi, ma che per fortuna riporta il circus a una dimensione più umana. EMPATICO



LATIFI – voto 6: Dopo tanti giudizi negativi, qualche pernacchia e numerose critiche finalmente si apre uno piccolissimo spiraglio nel cielo perennemente annuvolato del canadese. Per la prima volta, dall'eternità a oggi, il pilota della Williams riesce a qualificarsi alla Q3 e a respirare un po' d'aria "pulita". La gara? Vabbè, un dettaglio secondario. (RE)ESISTENTE



VERSTAPPEN – voto 5.5: Nonostante gli Dei del paddock lo tengano sempre in grande considerazione, deve far fronte a una foratura e ad alcuni problemini legati al fondo della sua Red Bull. Dalla prima posizione alla bagarre con i primissimi nel giro di pochi istanti, stavolta deve arrendersi. Chiude settimo. FRUSTRATO



MANIFESTANTI – voto 0: A prescindere dalle motivazioni, che neppure è importante conoscere, correre all'interno di un circuito durante una gara è un tentativo inconscio, e molto ignobile, di suicidio. Che mette soprattutto a rischio i piloti e mortifica il già complicato lavoro dei commissari. TURPI

