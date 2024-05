Ferrari-Newey più vicini, l'ingegnere sul futuro: «Tornerò in F1 con un'altra squadra»

di Valerio Salviani

Adrian Newey vede rosso. Mentre la Ferrari si prepara al primo gran premio di casa della stagione (domenica si corre a Imola), il genio parla volta del suo futuro dopo l'addio ufficiale alla Red Bull, smentendo chi lo vedeva intenzionato a godersi la pensione. A 65 anni infatti, l'inglese non ha intenzione di lasciare la Formula 1, se non per un breve periodo. Newey ha spiegato che stava «considerando seriamente la possibilità di cambiare squadra, andare da qualche altra parte e fare altri quattro o cinque anni o qualcosa del genere», le sue parole riportate dalla BBC.

«Mi sento un po' stanco al momento, ma prima o poi probabilmente ci riproverò», ha aggiunto. Parole che hanno acceso di nuovo la fantasia dei tifosi della Ferrari, che sperano nel suo arrivo per aprire un nuovo ciclo vincente che manca dai tempi di Schumacher.

L'arrivo di Serra dalla Mercedes

La Ferrari intanto ha ufficializzato l'arrivo dal primo ottobre di due rinforzi: si tratta di Loic Serra e Jerome d'Ambrosio, entrambi provenienti dalla Mercedes. Serra va a ricoprire il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering, a riporto di Enrico Cardile. D'Ambrosio assume invece il ruolo di Deputy Team Principal a diretto riporto del Team Principal, Fred Vasseur.

