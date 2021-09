Zorya - Roma dove vedere la partita dei giallorossi in televisione e in streaming

Gli strascichi del derby capitolino non sono ancora finiti, ma per la Roma è già tempo di tornare in campo. Prima trasferta di Conference League per i ragazzi di Mourinho che alle 18.45 scenderanno sul rettangolo di gioco ucraino contro i padroni di casa dello Zorya. Ecco dove vedere la partita della Roma.

A Luhans'k, Mourinho vorrebbe replicare il successo all'esordio contro il Cska Sofia, battuto con cinque gol. L'allenatore portoghese potrebbe optare per il turnover, senza però stravolgere interamente la squadra come visto nelle ultime uscite.

La partita tra Zorya e Roma si giocherà questo pomeriggio alle ore 18:45. Sarà possibile seguire il match su DAZN e su SkySport, canale 253 del satellite. Sarà poi possibile seguire la sfida in streaming anche attraverso l'app SkyGo .

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 13:24

