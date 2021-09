Europa League, Lazio - Lokomotiv Mosca: dove vedere la partita in televisione e in streaming. Dopo la vittoria nel Derby di Roma, per la Lazio è tempo di concentrarsi sull'Europa. Archiviata la vittoria in campionato contro la Roma, per i ragazzi di Maurizio Sarri è tempo di concentrarsi sull'Europa League per cercare di rimediare al ko subito all'esordio nella traferta turca con il Galatasaray. La Lazio ospita il Lokomotiv Mosca di Nikolic, ecco dove vedere la partita.

La seconda giornata del Gruppo E di Europa League pone di fronte Lazio e Lokomotiv Mosca. Alle 21.00, all'Olimpico, Immobile e compagni affronteranno i russi di Nikolic e la partita sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su TV8 e in streaming su Sky e Dazn.

Partita impegnativa per i ragazzi di Sarri che affronteranno una squadra capace di fermare, all'esordio, sull'1-1 l'Olympique Marsiglia. Nonostante questo ci sarà turnover per la Lazio che dovrebbe lanciare dal primo minuto Raul Moro, Cataldi e Lazzari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 13:19

