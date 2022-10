Roma, Zaniolo squalificato altre due giornate in Europa League: la società presenterà ricorso

Pugno duro per Nicolò Zaniolo. La Uefa lo ferma in Europa League per altre due giornate oltre a quella già scontata a seguito dell’espulsione rimediata contro il Real Betis all'Olimpico per un fallo di reazione a palla lontana. La società presenterà ricorso contro la sanzione giudicata sproporzionata per il fallo commesso, anche se ottenere uno scontro sarà molto difficile. Finisce dunque la fase a gironi per il 22 romanista, la squadra di Mourinho affronterà Hjk e Ludogorets senza di lui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 23:06

