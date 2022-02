Vlahovic: «Sono pronto, ho la mentalità giusta. La numero 7? Ogni maglia della Juve pesa»

Juventus, è il giorno di Dusan Vlahovic. L'acquisto più importante del mercato di gennaio si presenta e si dichiara prontissimo per la nuova sfida.

Leggi anche > Firenze, lo striscione dei tifosi della Juve contro quelli viola: «Non contate un c***o»

Vlahovic ringrazia la Fiorentina: «Ho dato tutto»

Il primo pensiero dell'attaccante serbo, però, è per la Fiorentina e per la città di Firenze: «Prima di cominciare, voglio prima di tutto ringraziare la Fiorentina e Firenze. Ho dato tutto, ho sempre cercato di essere un professionista esemplare, i tifosi mi hanno sempre supportato nel bene e nel male e mi hanno accolto quando ero un bambino. Ringrazio Della valle, Commisso, gli allenatori e i dirigenti, oltre ai miei compagni, e soprattutto Italiano e Prandelli: il primo mi è sempre stato vicino, il secondo lo ringrazierò per sempre».

Vlahovic: «Pronto per la Juve, ho la stessa mentalità»

«Sono emozionato e orgoglioso di aver firmato con la Juve, una società gloriosa: sono prontissimo a dare il massimo e il mio contributo per ottenere grandi risultati». Così il neoacquisto dei bianconeri, Dusan Vlahovic, nel giorno della presentazione all'Allianz Stadium. «È stata una scelta facile - spiega l'attaccante serbo - perché nel dna della Juve ci sono le caratteristiche di combattere, vincere e non mollare mai: sono aspetti che fanno parte della mia mentalità».

«La Juve non aspetta nessuno, devo farmi trovare pronto: cercherò di inserirmi nel gruppo il prima possibile, sono pronto a tutto e non vedo l'ora di dare il mio contributo». Così Dusan Vlahovic nel giorno della sua presentazione da nuovo acquisto della Juventus. «Voglio dare il massimo e fare tutto ciò che mi chiedono, l'unica cosa che conta è vincere» spiega l'attaccante serbo prelevato dalla Fiorentina.

Vlahovic: «La numero 7? Ogni maglia della Juve pesa»

Dusan Vlahovic ha anche preso la maglia numero 7, ereditata da Cristiano Ronaldo. E spiega: «La 7 non rappresenta niente: qui tutti i numeri sono importantissimi, dall'1 al 100, e io l'ho scelto perché è il più vicino al 9. Il numero non è importante, ciò che conta è l'atteggiamento da mettere in campo: sono venuto qui per aiutare i compagni e mettermi a disposizione per cercare tutti insieme di raggiungere gli obiettivi».

L'attaccante serbo rivela anche di essere alla ricerca di una casa, ma non prenderà quella di Cristiano Ronaldo: ««Sto cercando casa, non sarà sicuramente quella di Cristiano. Devo essere umile, le cose fuori dal campo non mi interessano. Voglio solo il campo e migliorare giorno dopo giorno, oltre a vincere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA