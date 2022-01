Firenze, lo striscione dei tifosi della Juve contro quelli viola: «Non contate un c***o»

Firenze ancora in subbuglio per il caso Vlahovic. Dopo l'ennesimo passaggio di una stella della Fiorentina agli odiati rivali della Juventus, con tanto di striscioni pieni di insulti e minacce nei confronti del centravanti serbo, ora arriva anche un blitz dei tifosi bianconeri.

Nella giornata di ieri, all'esterno dello stadio Artemio Franchi, è comparso infatti uno striscione firmato dai Viking Juve. «Di Firenze vanto e gloria? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria» - si legge nello striscione - «La verità è che non contate un c***o. Viola m***a».

La rivalità con la Juventus è quella più accesa per i tifosi della Fiorentina. Dopo Roberto Baggio, Felipe Melo, Federico Bernardeschi, solo per citare i casi più eclatanti, un altro pezzo pregiato della formazione viola 'tradisce' Firenze per andare ai bianconeri. La Fiorentina si è vista costretta a cedere Vlahovic già a gennaio per non rischiare di perderlo a parametro zero. Al momento, non c'è stata una replica dei tifosi viola a quelli bianconeri, ma nuovi striscioni sono comparsi in città, con appelli al presidente Rocco Commisso.

