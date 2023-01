Vialli morto, la notizia sui media stranieri: «Addio Leggenda»

di Redazione web

Gianluca Vialli è morto questa mattina, venerdì 6 gennaio, a Londra dopo avere combattutto coraggiosamente contro un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato nel 2019. L'ex giocatore della Sampdoria è stato omaggiato anche dalle testate straniere che scrivono: «Se ne va una leggenda».

Vialli è morto, la malattia: quel tumore al pancreas considerato un compagno di viaggio indesiderato

Le copertine dei media stranieri

Gianluca Vialli non è stata una leggenda solo per il calcio italiano ma proprio per il calcio in generale. Nella sua lunga carriera aveva indossato anche la maglia del Chelsea (dal 1996 al 1999).

Proprio perché l'ex attaccante era conosciuto in tutto il mondo i quotidiani sportivi stranieri gli hanno dedicato un pensiero. Sulle prime pagine del Sun, Times, Marca e As, si legge solamente una frase: «Addio Leggenda».

La morte di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli non è riuscito a battere il suo avversario più grande, quel tumore che proprio nel mese di dicembre lo aveva costretto a prendersi una pausa dal suo lavoro con la Nazionale. Proprio alcune settimane fa un altro compagno di squadra di Vialli se ne è andato, Sinisa Mihajlovic.

The world has lost a legend.



RIP Gianluca. 💙 pic.twitter.com/pLJNY59Lgs — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) January 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 11:21

