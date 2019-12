La Roma soffre, combatte e vince: Verona sconfitto 3-1

Domenica 1 Dicembre 2019, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma passa a Verona vincendo per 3 a 1 una gara difficile e complicata dalla bravura e l'ardore degli avversari. Per la squadra di Fonseca è un successo fondamentale in chiave Champions maturato grazie alle reti di Kluivert, Perotti su rigore e Mkhitaryan. Il Verona aveva pareggiato momentaneamente nel 1° tempo con Faraoni e si è vista annullare due reti e un rigore per tre fuorigioco.A breve il servizio completo