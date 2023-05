Udinese-Lazio 0-1, le pagelle: Immobile avvicina la Champions. Casale e Romagnoli, difesa perfetta

di Enrico Sarzanini

La Lazio batte di misura 1-0 l'Udinese e conquista tre punti fondamentali per la lotta Champions: sorpassata l'Inter, sconfitta a Napoli, i biancocelesti sono ora al terzo posto, con 2 punti di vantaggio sui nerazzurri e a solo un punto dalla Juventus, impegnata a Empoli nel posticipo del lunedì sera. Decisivo un gol su rigore di Immobile a metà della ripresa.

Udinese-Lazio, le pagelle

PROVEDEL 6 Ritrova la sua difesa migliore e alla fine deve occuparsi della consueta ordinaria amministrazione trovando un altro clean sheet.

LAZZARI 6,5 Duella con Udogie ad armi pari e si affaccia più volte in avanti tenendo in costante apprensione l'Udinese. (30' st Marusic 6,5: ottima copertura).

CASALE 7 Dopo un paio di gare in chiaroscuro torna in lui con una prestazione di grande livello sempre sul pezzo ma soprattutto costantemente in anticipo.

ROMAGNOLI 7 Torna la 'K' della difesa, quella costante che ha consentito alla Lazio di essere una dei migliori reparti di tutta Europa.

HYSAJ 6,5 Corre tantissimo per tutta la partita senza soluzione di continuità senza mai lasciare scoperta una difesa tornata chiusa a chiave.

MILINKOVIC SAVIC 6,5 Botta alla spalla in avvio che lo stordisce per buoni 10' poi si accende e prima dell'intervallo costruire l'azione del possibile vantaggio ma Luis Alberto spreca e diventa uomo ovunque.

VECINO 6,5 Con lui il centrocampo è più protetto e per l'Udinese diventa complicato trovare gli spazi per far ripartire l'azione. Sfiora il vantaggio con un tiro dalla distanza.

LUIS ALBERTO 7,5 Parte lento ma diventa presto inarrestabile: sul finire del primo tempo va Vicinissimo al vantaggio con un tiro a giro che sfiora l'incrocio. Manda in porta i compagni con una naturalezza disarmante.

FELIPE ANDERSON 6 Parte bene con un lancio al bacio per Lazzari, poi il giallo che lo condiziona, poco prima della mezz'ora pesca in area Milinkovic che regala il pallone a Silvestri. (1' st Pedro 6,5: entra e costruisce subito un'azione da gol).

IMMOBILE 7 Silvestri gli nega la gioia del gol per ben due volte ma quando va sul dischetto raggiunge quota 12 gol e regala tre punti da Champions.

ZACCAGNI 6,5 Pesca Immobile che sfiora il vantaggio si ripete anche nella ripresa con il solito traversone in mezzo. Sempre nel vivo lotta come un leone. (40' st Basic, sv).

SARRI 7 La sua Lazio ritrova la vittoria Udine, tre punti pesantissimi che sanno tanto di Champions: al traguardo manca davvero pochissimo.

