Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Correa fantasmino, Gagliardini è una sciagura. Lukaku l'ultimo a mollare

di Alessio Agnelli

Il Napoli batte l'Inter, rimasta in dieci fin dal 40', al Maradona: 3-1 il risultato finale, con gol capolavoro di Anguissa, replica di Lukaku e perentorio vantaggio di Di Lorenzo, per una volta di sinistro, e infine sigla finale di Gaetano. L'Inter resta al terzo posto con un solo punto sulla Lazio (impegnata stasera a Udine) e due sul Milan, vittorioso ieri a San Siro contro la Sampdoria.

Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano: il Napoli batte 3-1 l'Inter. Inzaghi frena nella corsa Champions

Napoli-Inter, le pagelle

ONANA 6 In dubbio fino all’ultimo per qualche lineetta di febbre. Nel 1° tempo solo un’incornata di Osimhen, bloccata in presa. Ripresa più impegnativa, con due voli plastici a neutralizzare Di Lorenzo e Kvara. Trafitto da Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano senza colpe.

D’AMBROSIO 6 Capitano tutto cuore e generosità. Con Kvaratskhelia soffre, rincorre, va in apnea, ma non affonda. Una sola dormita, su Osimhen.

DE VRIJ 5,5 Con Osimhen rischi ridotti al minimo sindacale. In leggero ritardo sull’1-0 di Anguissa, ma colpe in condivisione con Acerbi.

BASTONI 6 Con Elmas è più libero di costruire dal basso e attaccare gli spazi. Sicuro dietro. (13’ st Acerbi 5,5: lascia Anguissa all’ultimo, complicando la vita a De Vrij sull’1-0)

BELLANOVA 6 Terza da titolare in A, seconda consecutiva dopo il Sassuolo. Utilissimo in prima battuta su Kvaratskhelia, positivo anche in fase di spinta. (29’ st Dumfries 6: subito pericoloso in avanti)

BARELLA 6,5 Uno dei tre superstiti dell’euroderby.

ASLLANI 5 Timido, impacciato, prevedibile nelle trame. Impietoso il confronto con Lobotka: ancora rimandato come vice Brozovic e Calha.

GAGLIARDINI 3 Una sciagura. In 41 minuti di gioco 5 fallacci, 2 gialli più che meritati (il primo su Di Lorenzo, il secondo su Anguissa) e altri 3 condonati. Doveva essere espulso molto prima, fuori controllo.

GOSENS 5,5 Spesso e volentieri sulla linea dei 3 centrali, sulle tracce di Di Lorenzo ed Elmas. Fase di spinta non pervenuta. (35’ st Lautaro ng)

CORREA 4,5 Un fantasmino, si attiva in una sola occasione, innescando Lukaku. Poi si eclissa. (29’ st Dimarco 6,5: dentro per l’assist dell’1-1 a Lukaku)

LUKAKU 7 Sei gol e due assist nelle ultime 5 partite di A giocate. Lascia il segno anche al Maradona, con una zampata di destro per il momentaneo 1-1. Ultimo a mollare.

INZAGHI 5,5 Turnover massiccio (8 su 11) in vista della finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Ne paga lo scotto anche per colpa di Gagliardini. Champions ancora da blindare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA