Udinese-Juventus 0-3, le pagelle: Chiesa e Vlahovic lasciano il segno, Cambiaso con personalità

di Fabrizio Ponciroli

Esordio con vittoria della Juventus che, sul campo dell'Udinese, si impone con un secco 3-0.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 7

Quando viene chiamato in causa, soprattutto nella ripresa, si fa trovare pronto. Bravo anche a far girare la palla con i piedi. Già in ottima forma. Certezza.

DANILO 7

Leader emotivo e tecnico della difesa bianconera. Guida i compagni con enorme lucidità. Un paio di interventi di grande esperienza. Speciale.

BREMER 6

Beto lo impegna severamente. In un paio di occasioni deve ricorrere ad interventi al limiti per fermarlo. Bravo sulle palle alte.

ALEX SANDRO 6,5

Molto propositivo in attacco e bravo nelle chiusure. Fisicamente in condizioni nettamente migliori rispetto a tante uscite della scorsa stagione. Segnali importanti e confortanti.

WEAH 6,5

Non viene servito molto ma, ogni volta che ha il pallone tra i piedi denota grande tranquillità. Si vede che ha un motore diverso rispetto agli altri. Esce dopo 45' (1' st McKennie 6,5: entra a gara già decisa ma ci mette comunque la grinta giusta).

MIRETTI 6

Non sempre lucidissimo quando è in zona gol. Per il resto disputa un'onesta partita, stando molto attento a non perdere mai la concentrazione (1' st Fagioli 6,5: bello rivederlo in campo. Solita grande abilità nella gestione del pallone).

LOCATELLI 6,5

Orchestra il gioco con accortezza e intelligenza.

RABIOT 7

Ricomincia da dove aveva smesso. Prestazione importante, impreziosita dal gol del 3-0. Ennesima conferma di essere ormai un uomo cardine del centrocampo bianconero. Convincente.

CAMBIASO 7

Ottima prova. Non sente la pressione della maglia e gioca con enorme personalità. Si inserisce con continuità e cerca sempre la giocata importante. Pure l'assist per Rabiot. Promosso (25' st Iling jr. 6: mette minuti nelle gambe).

VLAHOVIC 7

Comincia al meglio la sua nuova stagione in bianconero. Prima l'assist per Chiesa poi festeggia il gol su rigore con rabbia, a conferma di quanto ci tenga a far bene. Fa anche doppietta ma in fuorigioco. Gladiatore (39' st Yildiz sv).

CHIESA 7

Al primo pallone giocato, fa subito gol. Il modo migliore per ricordare a tutti che tipo di giocatore sia. Una spina nel fianco per la difesa friulana (32' st Milik 6: qualche buona giocata).

ALLEGRI 7

Inizia con una convincente vittoria su un campo storicamente non facile. Squadra corta e pressing asfissiante. I gol di Chiesa e Vlahovic sono iniezioni di fiducia per il futuro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 22:59

