Lecce-Lazio 2-1, le pagelle: Immobile non basta. Bocciati Lazzari e Vecino

di di Enrico Sarzanini

La Lazio prende due gol in poco più di un minuto e perde 2-1 a Lecce dopo essere stata a lungo in vantaggio con un gol di Immobile.

LE PAGELLE

PROVEDEL 5,5

Attento sulla staffilata di Banda nel primo tempo, nella ripresa non si fa sorprendere dal tiro potente ma centrale di Ramadani. Non può nulla sui due gol leccesi ma riparte con due reti subite, un'eccezione.

LAZZARI 5

Avvio in affanno quando c'è da ripiegare soffre tantissimo le ripartenze del Lecce ma soprattutto la velocità di Banda che spesso lo sorprende. (27' st Pellegrini 5: si fa sopraffare dal vigore del Lecce).

PATRIC 6

In avvio la sua è una gara di grande sostanza senza praticamente sbagliare mai nulla ma nel finale la stanchezza prende il sopravvento e anche lui si arrende ad un Lecce mai domo.

ROMAGNOLI 5,5

Sua la verticalizzazione per Luis Alberto in occasione della rete di Immobile che sblocca la gara. Tutto bene fino agli ultimi 5' quando si addormenta con tutti i compagni regalando al Lecce una vittoria insperata.

MARUSIC 6

Corre senza soluzione di continuità e quando Sarri si accorge che la catena di destra è debole lo sposta dall'altra parte al posto di Lazzari ma è troppo tardi.

KAMADA 5,5

Gli mancano ancora i 90' e l'intesa con i compagni ma ha dalla sua una grande saggezza tattica che gli consente di uscire comunque con una piena sufficienza (9' st Vecino 5: entra lui e la Lazio si scioglie come neve al sole).

CATALDI 5

Costruisce e all'occorrenza tampona a dovere anche se quando il Lecce prova ad affondare va un po' in affanno commettendo qualche leggerezza di troppo che non è da lui.

LUIS ALBERTO 6

L'intesa con Immobile è da capogiro e la palla che serve a Ciro in occasione dello 0-1 ne è solo l'ennesima conferma. Illumina la scena più volte è lui il faro del centrocampo.

ANDERSON 5,5

Corre tantissimo anche se non sempre riesce a fare quello che vorrebbe ma comunque si sacrifica per i compagni andando spesso ad aiutare in difesa (9' st Isaksen 5,5: lotta, corre, sbraccia ma è un po' troppo frettoloso).

IMMOBILE 6

Riparte alla sua maniera con un gol che però, così come lo scorso anno serve a poco. Sfiora la doppietta ma c'è il palo dirgli di no.

ZACCAGNI 6

Una gara complessa ma comunque ai suoi livelli abituali va alla continua caccia di spazi sulla fascia per trovare il varco giusto in cui infilarsi. (27' st Pedro 6: al bacio la palla per Immobile che coglie il palo).

SARRI 5

Questa Lazio è la lontana parente di quella ammirata nell'ultima stagione soprattutto a livello caratteriale. Preoccupante il ritorno dei black out che sembravano solo un lontano ricordo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA