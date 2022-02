Truffa dell'orologio, il calciatore De Paul raggirato: ha perso 40mila euro. «Non sono l'unico»

Un venditore veneziano di 39 anni, di origine argentina, è stato rinviato a giudizio per l'ipotesi di reato di truffa, per non aver mai consegnato un orologio Rolex. A denunciarlo è stato il calciatore della nazionale albiceleste Rodrigo De Paul, quando ancora giocava nell'Udinese.

Il fantasista, adesso in forza all'Atletico Madrid, aveva acquistato l'orologio ed effettuato un bonifico a favore di una persona conosciuta (che si era qualificata come direttore di boutique) alcuni mesi prima nella rivendita di Cortina d'Ampezzo.

«Il Rolex - informa una nota dello studio legale Tutino, che cura gli interessi del calciatore della nazionale argentina - non è mai stato consegnato nonostante promesse scritte e raggiri. Quello del nostro assistito non è un caso isolato e a breve ne emergeranno altri. Invitiamo pertanto gli acquirenti alla massima attenzione, a non effettuare acquisti a distanza, a non effettuare pagamenti in anticipo e a rivolgersi a persone titolate e titolari di appositi negozi/marchi».

A quanto si apprende, il valore dell'orologio si aggirerebbe sui 40 mila euro e De Paul non sarebbe l'unico calciatore a essere stato raggirato.

