Immobile ha la febbre, non ci sarà per Porto-Lazio. Sarri pensa a Felipe Anderson "alla Mertens"

Ciro Immobile non sarà a Oporto per la difficile trasferta della Lazio in Europa League contro il Porto. Il bomber biancoceleste è infatti febbricitante, ha saltato la rifinitura della vigilia e non sarà convocato: una tegola per Sarri, che dovrà dunque giocare una partita importantissima senza il suo centravanti di riferimento.

Con l'ex scarpa d'oro ai box, la soluzione - scrive il Corriere dello Sport - potrebbe essere quella di un Felipe Anderson 'falso nove', sulla scia di quanto fatto con Dries Mertens: dopo la partenza di Higuain e l'infortunio di Milik, ai tempi di Napoli, Sarri scelse infatti proprio il belga, mai utilizzato prima in quella posizione, come attaccante centrale. E la scelta pagò, con Mertens che segnò vagonate di gol. Chissà che con Felipe non vada alla stessa maniera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 15:51

