Torino-Atalanta La Diretta dalle 20.45 Le probabili formazioni

Sabato 25 Gennaio 2020, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino e Atalanta chiudono il programma del sabato di questa 21esima giornata di serie A. Entrambe le compagini sono reduci da due sconfitte patite nella scorsa giornata di campionato: i granata hanno segnato il passo in quel di Reggio Emilia al cospetto del Sassuolo, perdendo così l'ottava posizione in classifica a favore del Milan; più clamoroso il ko dell'Atalanta, arrivato nel posticipo di lunedì contro la SPAL, e che ha causato ai bergamaschi il distacco dalla Roma ora avanti di 3 punti.Il Torino ha vinto solo 2 volte nelle ultime 7 gare giocate in casa in Serie A: per il resto, 2 pareggi e ben 3 sconfitte. L'Atalanta, dal canto suo, ha raccolto lontano da Bergamo 19 dei 35 punti conquistati fin qui, un dato che certifica la pericolosità degli orobici al cospetto di qualunque avversario e su qualsiasi campo.Le probabili formazioni39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 30 Djjdji; 29 De Silvestri, 23 Meitè, 7 Lukic, 93 Laxalt; 24 Verdi; 21Berenguer, 9 Belotti. All.: Mazzarri.95 Gollini; 2 Toloi, 13 Caldara, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens; 10Gomez; 72 Ilicic, 91 D.Zapata.All.: Gasperini.