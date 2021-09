Svizzera, solo pari (0-0) in Irlanda del Nord. E l'Italia allunga

La Svizzera pareggia 0-0 a Belfast contro l'Irlanda del Nord, e l'Italia allunga ancora in testa al gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022. Gli azzurri sono primi a 14 punti, 6 in più della Svizzera seconda a quota 8: gli elvetici hanno però due partite in meno, e nella migliore delle ipotesi si presenteranno a pari punti all'Olimpico, nella sfida all'Italia del 14 novembre. Decisivo a Belfast l'errore dal dischetto dello svizzero Seferovic.

Italia-Lituania 5-0, le pagelle: Kean e Raspadori sfruttano la grande occasione. Il baby attacco azzurro è devastante

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA