Supercoppa Italiana, gli arabi offrono 200 milioni. E cambia il format: «Semifinali e finale»

La prossima Supercoppa Italiana potrebbe essere diversa e ispirarsi a quella spagnola. L'Arabia Saudita offre 200 milioni per portare nella penisola araba la Supercoppa italiana per i prossimi 6 anni, scrive oggi Mf-Milano e Finanza, sottolineando che il piano prevede «un cambio di format, coinvolgendo i primi due club di campionato e di Coppa Italia». A giocarsi il trofeo verrebbero invitati non solo i vincitori di campionato e Coppa Italia, ma anche i secondi classificati in entrambe le competizioni: in Arabia Saudita verrebbero disputate due semifinali più la finale, sullo stile della Supercoppa di Spagna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:18

