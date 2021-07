Spinazzola:«Tornerò presto, ne sono sicuro. Il sogno azzurro continua». Oggi gli esami strumentali. Si teme uno stop di 6 mesi

La Figc annuncia: lesione al tendine d'Achille sinistro per Leonardo Spinazzola. Il terzino della Nazionale italiana si è infortunato nel quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio. Ieri sera Leonardo Spinazzola è uscito in lacrime dal campo, probabilmente aveva già capito la gravità dell'infortunio.

I primi esami svolti ieri sera, dunque, hanno evidenziato una lesione al tendine d'Achille, ma saranno gli esami strumentali svolti in giornata a far capire meglio l'entità del danno e quanto Spinazzola dovrà stare fuori dal campo. Il rischio è alto. Se dovesse essere confermata la diagnosi i tempi di recupero rischiano di essere lunghi. Il giocatore della Roma potrebbe tornare su un campo non prima di sei mesi. «All'ora di pranzo Leonardo Spinazzola - aggiunge la Federcalcio -, accompagnato dal Prof. Andrea Ferretti, lascerà il ritiro della Nazionale per svolgere a Roma gli accertamenti necessari dopo l'infortunio di ieri. In caso di conferma della diagnosi, il calciatore rientrerà direttamente a disposizione del club».

Lo sfortunato terzino, classe 1993, dal talento cristallino purtroppo non è nuovo ad infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo a lungo. Le ultime stagioni lo hanno visto alternare sgroppate sulla fascia sinistra, che lo hanno reso celebre, a lunghe pause a causa di infortuni muscolari. Questa volta, però, a cedere non è stato un muscolo, ma il tendine d'Achille. Uno stop che rischia di durare almeno 6 mesi, ma Leonardo Spinazzola non si è fatto abbattere dalla notizia. Già questa mattina ha rotto il silenzio su Instagram per informare tutti di quanto abbia voglia di tornare in campo: «Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile 💙.. Io vi posso solo dire che torneró presto! Ne sono sicuro!».

