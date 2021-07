Spinazzola, le foto del figlio Mattia che fa il tifo per lui durante Italia-Belgio

Il piccolo Mattia saluta e tifa per il papà in tv. Il figlio di Leonardo Spinazzola, il terzino della Nazionale italiana, è stato immortalato in alcune storie della madre, Miriam Sette, mentre tifa in prima fila davanti allo schermo il padre all'inizio del quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio.

La dolcezza, la gioia e la speranza iniziali si sono, però, trasformati in angoscia, disperazione e dolore. Al minuto 79' dell'incontro, quando tutta Italia si preparava a festeggiare l'approdo in semifinale, in casa Spinazzola l'umore è sicuramente cambiato. Probabilmente il piccolo Mattia è stato allontanato dallo schermo per non vedere il padre in lacrime a terra per il dolore.

Dall'esultanza di Mattia per il salvataggio sulla linea di porta sul tiro di Lukaku al dolore per la vista del padre in lacrime. Le dolcissime foto del piccolo stanno conquistando il web e sicuramente Leonardo Spinazzola, il papà e l'eroe di Mattia, avrà un motivo in più per recuperare in fretta dalla rottura del tendine d'Achille: tornare in campo per il suo fun numero uno.

