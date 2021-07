Spinazzola choc: è rottura del tendine di Achille per il terzino della Roma

Si teme la rottura del tendine d'Achille per Leonardo Spinazzola, uscito in barella dalla semifinale tra Italia-Belgio. Ad anticipare la gravità dell'infortunio del laterale giallorosso è stato Angelo Mangiante che, su Twitter, ha scritto: “Per #Spinazzola è rottura del tendine d'Achille. Uscito tra le lacrime. Sarà un lungo stop di diversi mesi. Forza grande Leo”.

Una pessima notizia per Roberto Mancini che dovrà rinunciare forse all'uomo più in forma della Nazionale a questi europei. Altrettanto negativa la notizia per la Roma e per Josè Mourinho proprio oggi sbarcato in Italia per dare il via alla sua avventura giallorossa.

In nottata la Nazionale rientrerà a Coverciano e domani le sue condizioni verranno valutate in maniera approfondita.

