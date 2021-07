Italia, la “telefonata” di Bernardeschi e sull'aereo parte il coro per Spinazzola Video

Festa grande in volo per gli azzurri dopo la vittoria contro il Belgio nei quarti di Euro 2020. Sull'aereo che nella notte ha riportato la nazionale di calcio da Monaco di Baviera in Italia, giocatori e staff hanno dato sfogo alla gioia per la semifinale conquistata e hanno cercato di tenere alto il morale di Leonardo Spinazzola, uscito ieri sera in lacrime dal campo per un infortunio al tendine d'Achille che oggi verrà valutato meglio ma che rischia di tenere fermo per diversi mesi l'esterno della Roma, anche ieri tra i migliori in campo.

Spinazzola choc: è rottura del tendine di Achille per il terzino della Roma

A far scattare i cori per lui è stato Federico Bernardeschi, che si è impossessato dell'interfono e ha cominciato a scandire “olé Spina”, seguito da tutta la spedizione azzurra, come si vede in un video pubblicato sul profilo Twitter della Nazionale.

