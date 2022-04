Spezia-Lazio, diretta alle 20.45. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio torna in campo dopo la sconfitta contro il Milan e le polemiche per l'errore di Acerbi. La fortuna di Sarri è che Roma, Fiorentina e Atalanta hanno frenato nelle ultime settimane e quindi un posto in Europa League è alla portata. Il futuro prossimo però passa dalla partita contro lo Spezia. Il tecnico biancoceleste conferma in blocco i titolari, con Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile in attacco.

Segui Spezia-Lazio in diretta

Le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All.: Thiago Motta.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)

Assistenti: Perrotti – Affatato

IV uomo: Gariglio

Var: Nasca

Avar: Valeriani

Dove vederla in tv e streaming

La partita fra Spezia e Lazio sarà trasmessa sia da Sky che da Dazn. Con quest’ultima scelta si potrà vedere la partita tramite app direttamente sulla propria smart tv oppure collegando al televisore un dispositivo TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast oppure una PlayStation 4/5 o Xbox. In alternativa la sfida sarà visibile in streaming su sito e app Dazn tramite dispositivi mobile smartphone, tablet o pc. La partita del Picco sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio oltre che su dispositivi mobili tramite SkyGo. Sul sito del Messaggero la diretta testuale della gara.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 10:12

