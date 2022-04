Spezia-Lazio 3-4, le pagelle: disastro Strakosha, Immobile fa 150. Milinkovic imperioso

Spezia-Lazio, le pagelle del match di oggi vinto 4-3 dalla squadra di Sarri con gol decisivo nel finale di Acerbi.

Strakosha 4 Sull'azione dell'1-0 resta immobile in porta, un errore a dir poco incomprensibile. Subisce altri tre gol senza fare davvero nulla.

Lazzari 5,5 Spinge ma senza nemmeno troppa convinzione, rispetto alle gare precedenti sembra quasi non riuscire ad offendere come aveva fatto nelle ultime gare.

Patric 5 Parte bene la gestisce malissimo il pallone sul raddoppio dello Spezia quando incespica sul pallone. (40' st Luiz Felipe, ng).

Acerbi 6,5 Imperdonabile l'errore sul 3-2 dello Spezia quando si fa anticipare da Hristov come se nulla fosse ma nel finale trova il gol del 4-3 che regala alla Lazio una vittoria importantissima

Marusic 5 Si innesca raramente e le poche volte che lo fa lo Spezia lo disinnesca senza dover faricare nemmeno troppo.

Milinkovic 7 Scarica il destro a due passi dalla porta ma c'è Provedel a dire di no, è una sua giocata a costringere Nikoalu al fallo di mano da rigore. Trova la rete del 3-3.

Cataldi 5,5 Preferito a Leiva che ha bisogno di rifiatare ma la resa sul campo è nettamente diversa, nel primo tempo il giro palla è troppo lento. Inguardabile il retropassaggio a Patric sul 2-1. (47' st Leiva, sv).

Basic 5 Sul vantaggio dello Spezia non si intende con Strakosha che operò resta colpevolmente in porta. Provedel gli nega per due volte la gioia del gol . (14' st Luis Alberto 6: regala dinamismo alla manovra).

Felipe Anderson 5,5 Una buona discesa nel primo tempo che ubriaca la difesa avversaria ma per il resto si vede davvero poco ma soprattutto senza la giusta convinzione. (47' st Romero, sv).

Immobile 6,5 Sempre più icona della Lazio con questo gol raggiunge quota 150 gol con la maglia della Lazio. Lui è certamente il presente e il futuro.

Zaccagni 6 Primo tempo in chiaroscuro nella ripresa si scatena: da una sua discesa nasce la rete del pareggio che rilancia i biancocelesti, poi coglie un clamoroso palo a botta sicura.

Sarri 6,5 Sono davvero troppi i gol subito ma il carattere dimostrato per completare la rimonta vuol dire che nello spogliatoio c'è unione di intenti.

