Spalletti: «Dispiace per Nainggolan. Icardi? Pensiamo alla gara»

Sarà un’Inter senza Icardi, Keita e Nainggolan. «Dispiace per Radja», le parole di Luciano Spalletti. «Mauro-Marotta? Pensiamo solo alla gara».



Partita. «Una di quelle serate che bisogna sapere vivere, va tutto forte e noi dobbiamo affrontarla in questo modo. Dobbiamo cercare di vincere, andando più forte degli avversari, magari riuscendo ad esibire la nostra forza e mentalità».



Eintracht. «Loro forzano la gara, fanno la partita. In qualche caso anche in maniera scomposta, ma ti vengono addosso forte. La mettono sul ritmo, sulla corsa e sul contrasto, Quando sono pressati la buttano sulle punte, forti della loro stazza. Noi dobbiamo essere all'altezza delle loro qualità».



Nainggolan. «Per me è sempre un dispiacere perdere un giocatore, soprattutto per infortunio. Poi, succede di dover lasciar fuori qualche elemento, ma in campo ci va l’Inter. Il vero dispiacere è non avere quei giocatori che non abbiamo potuto mettere in lista, avrebbero voluto esserci. E sarebbero stato giusto averli con noi».



Icardi-Marotta. «Stavo leggendo la notizia prima, ma io in quel momento stavo preparando la gara. La partita mi riempie i pensieri, non c’è stata pausa. Non c’è spazio per pensare ad altro». Ultimo aggiornamento: 20:39





© RIPRODUZIONE RISERVATA