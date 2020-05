Spadafora al mondo del calcio: «Leggo cose strane, ma allenamenti non prima del 18 maggio»

«Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio». Un messaggio in chiaro il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora , in un post su Facebook. «Ora scusate ma ci occupiamo tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!», aggiunge.



Intanto il Cts dopo un confronto col ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, è orientato a dare l'ok alla possibilità di allenamenti individuali per gli atleti di sport di squadra secondo un protocollo molto dettagliato, che esclude gli allenamenti di gruppo, già inviato dagli uffici di Spadafora e ora in fase di ultima revisione.Il protocollo sarà emanato nelle prossime ore dal ministro attraverso il sito istituzionale. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 23:43



