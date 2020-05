La Juve c'è: richiamati gli stranieri, martedì apre la Continassa

La Juventus riaccende i motori. Dopo il Napoli e l'Inter, anche il club bianconero prepara la ripresa, seguendo le disposizioni del Viminale, chiedendo ai suoi giocatori stranieri volati all'estero di interrompere le loro vacanze (forzate) per rientrare a Torino. Tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio il training center della Continassa sarà a disposizione dei calciatori bianconeri attualmente in Italia che vogliono allenarsi individualmente. Con loro ci sarà uno staff minimo composto da medico, preparatore atletico e fisioterapista.

La società che fa capo ad Andrea Agnelli ha inoltre richiamato alla base i dieci giocatori stranieri che in questo momento si trovano ancora all'estero: Cristiano Ronaldo, l'unico rientrato in patria prima che deflagrasse definitivamente l'emergenza Coronavirus, ma anche De Ligt, Rabiot, Matuidi, Khedira, Szczesny e i sudamericani Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro e Higuain.

Secondo la testata portoghese TVI, l'aereo personale di CR7 sarebbe bloccato a Madrid. Il fuoriclasse bianconero avrebbe già dovuto annullare tre diversi piani di volo, per colpa delle limitazioni imposte dalle autorità portoghesi. Secondo le ultimissime indiscrezioni, invece, il jet di Cristiano Ronaldo nel pomeriggio sarebbe atterrato a Funchal, sull'isola di Madeira. Il rientro del fuoriclasse lusitano in Italia è dunque prossimo se non addirittura imminente. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 21:07



