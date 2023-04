Serie A, Rds realizzerà la radio ufficiale della Lega Calcio

Sarà RDS l'emittente che realizzerà il canale ufficiale Radio-Tv della Lega Serie A. Lo ha deciso l'assemblea dei club andata in scena oggi in videoconferenza, che ha approvato la proposta di Radio Dimensione Suono con un voto a maggioranza qualificata.

Tra gli altri temi, i club hanno ridotto da 10 a 6 il numero di advisor in corsa per l'operazione legata ai fondi e alle banche di investimento, oltre ad aver dato il via libera al quadro generale per quanto riguarda il bando per la prossima asta dei diritti tv, bando che dovrebbe essere definito nell'assemblea del prossimo 5 maggio e approvato entro la fine del mese.

Infine, tra le altre questioni è stata trovata una soluzione per quanto riguarda la quota legata ad abbonamenti e biglietti per la suddivisione dei ricavi da diritti tv mentre sono stati assegnati a L'Equipe i diritti audiovisivi per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in Francia per le stagioni 2022/23 e 2023/24.

