Estate a Portofino, no al bikini e 'divieto di sosta' per i selfie: multe di 275 euro. Il sindaco: «È buon senso»

«Ma non diciamo boiate, ma ti pare che mi metto a vietare i selfie a Portofino?». Il sindaco del borgo ligure tra i più amati dal turismo internazionale Matteo Viacava è per usare un eufemismo «quantomeno seccato». Il contenuto dell'ordinanza che vieta assembramenti in alcune zone del piccolo borgo si è dilatata nell'immaginario collettivo: siccome ci si deve fermare per scattarsi un selfie ne discende che l'ordinanza vieta i selfie. «E invece no - replica piccato Viacava -, sono tutte castronerie. Nessuno vieta i selfie».

