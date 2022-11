Sepp Blatter, l'ex presidente della FIFA boccia i Mondiali in Qatar: «Una scelta pessima»

«Il Mondiale in Qatar? Un errore, una scelta pessima». Queste le parole dell'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, che esce allo scoperto sui campionati mondiali di calcio che stanno per prendere inizio. Un'intervista al quotidiano svizzero Tages Anzeiger che fa calare il gelo a due settimane dal fischio di inizio.

La spiegazione

Blatter ha affermato che la Fifa nel 2012 ha modificato i criteri utilizzati per selezionare i Paesi ospitanti alla luce delle preoccupazioni per le condizioni di lavoro nei cantieri legati ai tornei in Qatar. «Da allora, si tiene conto delle considerazioni sociali e dei diritti umani», ha affermato. E ha chiarito che guarderà il torneo che prenderà il via tra meno di due settimane, ma lo farà da casa sua a Zurigo.

Le polemiche sul Qatar

La decisione di assegnare al Qatar l'edizione 2022 è stata segnata da polemiche fin dall'inizio, accuse di corruzione e violazione dei diritti umani. Un caos che ha portato anche a coinvolgere proprio Sepp Blatter, che fino a quel momento guidava la Fifa da 17 anni. A giugno è stato prosciolto dalla frode da un tribunale svizzero, ma i pm hanno impugnato la sentenza.

