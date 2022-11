Juve-Inter, Dzeko e il gestaccio alla curva bianconera: la procura apre un fascicolo. C'è il precedente Zaniolo

Juventus - Inter non è mai una partita come le altre. Il derby d'Italia è da sempre la partita più attesa e spesso finisce in polemica. Proprio come nell'ultimo caso quando a far montare il caso ci hanno pensato i social network. Il rapporto tra Edin Dzeko e i tifosi bianconeri non è mai stato idilliaco, ma questa volta l'attaccante bosniaco, dopo essere stato di mira tutta la partita, ha perso le staffe e ha reagito con un gesto che ha fatto discutere. Tanto da far aprire un fascicolo alla Procura della Figc.

L'ira dei social

Dal fischio finale del derby d'Italia sui social gira un fermo immagine che ritrae Dzeko mostrare gli attributi ai tifosi avversari. L'ultimo episodio di una discussione a distanza tra la curva bianconera e l'attaccante interista iniziata da un rinvio dal fondo. Tutto sarebbe infatti nato quando Dzeko, proprio a pochi passi dalla prima fila di tifosi in curva sud, avrebbe ripreso energicamente - e senza badare all'eleganza - un raccattapalle troppo lento a fornire il pallone da gioco nella fretta nerazzurra di rimettere in piedi il derby d'Italia. Proprio dagli ultrà testimoni delle parole del bosniaco avrebbero quindi preso piede insistenti cori diretti all'attaccante, prima schernito e poi insultato dal tifo organizzato della Juventus.

Ti amo Dzeko

Dopo questa puoi sbagliare tutto ciò che vuoi pic.twitter.com/sKOfGarpW4 — Edoardo (@nonvedogioie) November 7, 2022

La Procura apre un fascicolo

In merito all'episodio, che tanto sta facendo discutere il web, la Procura Federale ha aperto un fascicolo: un episodio analogo a quello di Zaniolo nel derby del 26 settembre 2021. Nell'occasione il giocatore giallorosso se la cavò con un multa di 10 mila euro. Che tocchi la stessa sorte anche all'attaccante bosniaco? O questa volta la Procura sarà più dura?

