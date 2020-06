Scambio Pjanic-Arthur, i media spagnoli accusano Juve e Barça: «Un trucco per gonfiare i bilanci»

La Serie A è appena ricominciata, ma siamo già in pieno calciomercato e non mancano le inevitabili polemiche. Al centro delle accuse in questi giorni ci sono infatti lae il, che secondo gli esperti di mercato sarebbero giunti ad un accorto per lo scambio tra, con il bosniaco che passerebbe in blaugrana e Arthur a fare il percorso inverno.Secondo i media spagnoli, in particolare il quotidiano

, lo scambio sarebbe un espediente contabile per migliorare i bilanci, e «la prova più chiara del trucco economico è la valutazione effettuata da Transfermarkt, il sito web di riferimento per la valutazione, di Arthur e Pjanic. Il prezzo reale dell'azulgrana sarebbe di 56 milioni di euro e quello del centrocampista della Juventus 52 milioni. In altre parole, il Barcellona avrebbe gonfiato il prezzo del suo calciatore di 24 milioni e gli italiani di 18 milioni».Il giornale 'Abc' cita a riprova dell'espediente anche le parole di uno dei candidati alla presidenza del Barça, Jordi Ferré: «Questa è una mossa economica, non una di calcio». «La verità -sostiene il quotidiano- è che dagli uffici del Camp Nou c'è stata un'opportunità favorevole per spazzare via i 69 milioni di plusvalenze necessarie e di far quadrare i bilanci dopo la crisi del coronavirus».