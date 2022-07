Dybala, cori contro la Lazio alla presentazione: il commento di Sara Benci a SkySport e il comunicato del club di Lotito

di Enrico Sarzanini

La Lazio ha prontamente risposto a quanto accaduto ieri negli studi televisivi di Sky Sport: nel corso della presentazione in diretta di Paulo Dybala i tifosi giallorossi hanno infatti intonato dei cori di scherno nei confronti della Lazio. Nulla su cui recriminare, considerata la grande rivalità cittadina, se non fosse stato per la conduttrice Sara Benci che, dopo la chiusura del collegamento dall'Eur ha commentato: “Mi stavo gustando anche un po' di cori”.

Una frase che ha scatenato la rabbia dei tifosi laziali e la reazione della società bioancoceleste che tramite il suo portavoce Roberto Rao ha diramato una nota: “Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a quel coro si dia evidenza con ironie da studio del tutto inappropriate. Ci aspettiamo da Sky e dalla diretta interessata, Sara Benci, le scuse ai tifosi della Lazio: se proprio non si riesce ad essere imparziali, come dimostrano diversi episodi negli anni, si può e si deve almeno avere rispetto per i tifosi e gli abbonati biancocelesti".

Pronta la risposta di sara Benci sui social: “Di solito non rispondo a messaggi di questo tipo – si legge - e non mi faccio toccare dalle critiche, perché fanno parte del mestiere. Secondo chi mi scrive sono tifosa di volta in volta di una o dell’altra squadra di serie A. Non vorrei però aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la Lazio”, ma semplicemente quelli a favore di un giocatore che fa sognare i tifosi. Che questi siano tifosi della Roma, della Lazio, dell’Inter, della Juve, del Milan, del Napoli o di altre, per me non cambia. Il mio lavoro vive e si alimenta delle passioni dei tifosi e io le faccio mie ogni volta, qualunque colore sostengano”.

