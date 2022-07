Dybala, 10 mila tifosi alla presentazione della Joya al Colosseo Quadrato: «Daje Roma daje»

di Francesco Balzani

Cori, bandiere e quasi 10 mila tifosi in delirio per l’arrivo di Paulo Dybala in una location da sogno. Dopo la presentazione in conferenza stampa, questa sera dalle 21 La Joya è stata presentata ai tifosi della Roma. Lo speciale evento, organizzato dal club giallorosso in partnership con Fendi, si tiene al Colosseo Quadrato, con una parte del quartiere Eur che è stata blindata dalle autorità. Presente anche José Mourinho.

Dybala è uscito alle 21.21, esattamente come il suo storico numero di maglia. «Ciao Roma, grazie di tutto», le sue prime parole davanti ai tifosi da giallorosso. «Come ho detto oggi ero molto curiosi di conoscervi. Ho giocato tante volte contro di voi, giocare a Roma è stato sempre difficile, anche per ciò che fate voi da fuori. Un privilegio stare qui e sentire il vostro affetto e calore. Mi viene voglia di venire con voi sotto la Curva».

Poi Dybala ha aggiunto: «Come mi aspetto il derby? Bellissimo. Daje Roma daje. Credo fosse tutto scritto, stare qui con questa maglia. Per me è tutto così speciale. Sto lavorando per mettermi in forma per dare tante gioie e allegria a questo pubblico che è qua».

Martedì 26 Luglio 2022, 21:59

