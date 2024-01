Salernitana-Roma 1-2, pagelle: Dybala si accende, Llorente blinda la difesa. De Rossi ora è quinto

di Francesco Balzani

La Roma torna a vincere in trasferta. La squadra di Daniele De Rossi si impone 2-1 a Salerno e sale al quinto posto in classifica a 35 punti, a -1 dall'Atalanta quarta, scavalcando Napoli, Bologna, Fiorentina e Lazio. È il secondo successo consecutivo per il neo tecnico giallorosso. Vittoria non brillante ma di grande importanza con i gol di Dybala su rigore e di Pellegrini. Non è bastato alla squadra di Inzaghi la rete di Kastanos. La Salernitana resta ultima in classifica.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6

Parate inaspettate, in un primo tempo di sofferenza e nel finale. Però trasmette insicurezza con due prese al burro

KARSDORP 5,5

Cambiano allenatori, pure presidenti. Lui resta lo stesso: inadeguato per quasi tutta la partita. Fatta eccezione il cross per il gol di Pellegrini

MANCINI 6

Sembra perdere in prepotenza, ma è solo un’impressione. Attento

LLORENTE 7

Tocca una marea di palloni, ne sbaglia pochi. E nel finale blinda la difesa

KRISTENSEN 5

Una mezz’ora in stile San Siro, con tante defaillance.

BOVE 6,5

Super partes. Lui corre sempre, recupera, e ragiona. Altra testa

CRISTANTE 6

Si guadagna il rigore, e cerca di tenere bassa la testa della Salernitana nella ripresa

PELLEGRINI 6,5

Un’ora di vorrei ma non posso. Poi è puntuale sul cross di Karsdorp per il 2° gol di fila (83’ Hujisen sv)

DYBALA 7

Un tempo da cucciolo di tigre su una calotta artica, il rigore lo riaccende e diventa il traino della Roma con colpi di alta scuola (71’ Aouar 5,5: non è Dybala)

LUKAKU 5,5

Mai servito in profondità. Prova a servire sponde preziose

EL SHAARAWY 5

Un tempo da comparsa, l’altro con troppi errori di controllo (78’ Zalewski 5: tanto fumo, troppi errori)

DE ROSSI 6,5

Nel primo tempo sembra la Roma di Luis Enrique, e solo gli errori avversari lo graziano. Ripresa con maggiori idee e tre punti pesanti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 23:00

