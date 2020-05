Roma, alla scoperta del primo giorno della squadra a Trigoria

Si riparte. Dopo due mesi dallo stop causa coronavirus a Trigoria domani si ricomincerà a correre per preparare l’eventuale ripartenza. Fonseca, che ha sentito quasi quotidianamente i giocatori in questi giorni difficili, dividerà la squadra in 4 gruppi da 5 giocatori di allenamento per evitare assembramenti. Prevedibili quindi tue turni mattutini (9-11 e 11-13) e altri due pomeridiani (14-16 e 16-18) prima del 18 maggio quando (forse) sarà possibile unire i gruppi. Dzeko e compagni sono stati sottoposti nei giorni scorsi alle visite mediche di idoneità oltre che ai tamponi anti Covid-19. Nel gruppo torneranno pure Diawara e Zappacosta mentre Zaniolo punta a rientrare proprio a giugno quando la stagione dovrebbe ricominciare in vista del rush finale di 12 partite di campionato più l’Europa League. Un evento inaspettato per il talento romanista che già aveva rinviato il tutto alla prossima stagione a causa del rottura del legamento crociato. La seduta si incentrerà principalmente sulla corsa, sulla tecnica individuale e sull’uso di strumenti necessari per aiutare i calciatori a riprendere la forma atletica. Lavoro misto anche per i portieri:prima focus atletico, poi specifico col preparatore Savorani. Nei prossimi giorni spazio alla tattica. Intanto a Trigoria è tutto pronto: luoghi sanificati, ingressi riservati e divieto di mangiare insieme. Insomma un ritorno alla normalità condizionato, ma pur sempre un ritorno. Fonseca non vede l’ora di iniziare e già in questi giorni si è affacciato a Trigoria. In ballo c’è ancora la corsa al quarto posto (vitale per le casse del club) e la sfida al Siviglia in Europa League.Fronte mercato: salgono le quotazioni del giapponese Tomiyasu del Bologna 18 anni dopo Nakata. Il prezzo è alla portata: 10 milioni in due pagamenti e la probabile cessione di Juan Jesus. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 21:01



