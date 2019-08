Roma-Real Madrid: la notte in cui tutti (finalmente) si accorsero dell'importanza di Edin Dzeko

Domenica 11 Agosto 2019, 22:06

Ha deciso di farsi rimpiangere, probabilmente di salutare in grande stile. Stiamo parlando di, centravanti della Roma promesso sposo dell'Inter di Antonio Conte, che domenica all'Olimpico nella Mabel Green Cup è stato il protagonista assoluto del primo tempo di Roma-Real Madrid. Assit, gol e regista offensivo della squadra. Senza dubbio il migliore in campo, un "professionista" a tutto tondo.ha trasformato in applausi - e forse in rimpianto - i fischi con i quali era stato accolto durante la lettura delle formazioni. Quando è uscito dal campo, al trentesimo della ripresa, il pubblico lo ha letteralmente acclamato. La sua importanza in questa squadra, al di là dei gol, è sembrata chiarissima. La manovra offensiva della Roma - di buona qualità ieri contro il Real - gira intorno a lui, alla sua visione di gioco, intorno a suoi piedi, intorno al suo fisico. Sostituirlo sarà complicato anche per questo.E' stata una bella Roma quella che si è vista contro il Real all'Olimpico. Gli uomini di Fonseca hanno retto all'impatto con i blancos, mostrando una buona fase offensiva e buone qualità tecniche. E' pur vero che il Real Madrid non è proprio una squadra che faccia dell'equilibrio il suo punto di forza, ma la Roma è riuscita ad presentarsi da sola davanti a Courtois in più di un'occasione. E qui veniamo forse al difetto principale della Roma vista domencia sera: la difficoltà a buttare la palla dentro. Pellegrini, Under, innescato magistralmente da Dzeko, Dzeko stesso, Zaniolo: tutti loro hanno sbagliato gol che sembravano fatti. A questa Roma sembra proprio mancare un attaccante esterno in grado di aumentare la pericolosità offensiva della squadra. In una parola manca El Shaarawy.In difesa la Roma ha sofferto terribilmente a destra dove Marcelo ha spadroneggiato. Molto sicuro è apparso invece Pau Lopez, che ha dimostrato di essere un portiere brillante anche se ancora giovane. Troppo spesso la Roma, però, si è spezzata in due, con i quattro giocatori offensivi - Under-Zaniolo-Perotti-Dzeko che, anche per motivi di preparazione fisica ancora da affinare, si attardavano a rientrare, lasciando i due centrocampisti troppo soli nel coprire la linea difensiva. I novanta minuti si sono conclusi sul 2-2, il trofeo però lo ha vinto la Roma ai calci di rigore (!): decisivo l'errore di Marcelo, ultimo dei dieci rigoristi.Non si è affatto vista, invece, una linea difensiva alla ricerca esasperata del fuorigioco, Squadra corta, linea anche sulla linea di metà campo, ma sempre pronta a retrocedere velocemente. La Roma ha provato a fare la partita come è giusto che sia, soprattutto davanti al pubblico amico. Lo fa ancora con un po' di confusione e probabilmente senza la dovuta personalità, ma la squadra con un paio di innesti giusti - ad iniziare da un difensore centrale, un terzino sinistro che dia fiato a Kolarov e un regista - e con la permanenza di Dzeko, potrebbe essere la sorpresa del campionato di quest'anno.