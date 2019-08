Roma-Real Madrid, 0-0 Diretta ​Al centro, Cristante-Pellegrini

3′ Kolarov mette un cross basso per Dzeko che stoppa in area e scarica al centro per Pellegrini che manca il tap-in



7' Spettacolare Dzeko, che manda in porta Under, che colpisce la traversa

Domenica 11 Agosto 2019, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco la formazionI di Roma e Ral MadridRoma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; DzekoA disp. Mirante, Fuzato, Santon, Mancini, Spinazzola, Diawara, Schick, Kluivert, Antonucci, DefrelAll. FonsecaReal Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Varane, Militao; Carvajal, Casemiro, Valverde, Modric, Marcelo; Hazard, BenzemaA disp.: Navas, Fuidias, Odriozola, Isco, Kroos, Bale, Vazquez, Jovic, Vinicius Jr.All. ZidaneArbitro: Fabbri (sez. Ravenna)