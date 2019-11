Roma, Mancini infortunato: lascia la Nazionale

La breve tregua è finita e sulla Roma tornano ad abbattersi infortuni miscolari. Dopo l'ennesimo stop subito da Spinazzola a Parma (piccola lesione, non tornerà a breve) ieri è stata la volta di Gianluca Mancini. Il difensore, reinventato mediano da Fonseca, in ritiro con la Nazionale ha accusato stato di «affaticamento muscolare diffuso», non sarà disponibile per le prossime partite contro Bosnia e Armenia. Il difensore della Roma lascerà domattina il ritiro dell'Italia per far rientro a Trigoria dove verrà valutata meglio l'entità dell'infortunio e si capirà quanto tempo starà fuori. Per la Roma è l'infortunio numero 18 della stagione, il 13° di natura muscolare. Mercoledì 13 Novembre 2019, 18:31







