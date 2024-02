Roma, ecco il dopo Tiago Pinto: Richard Hughes del Bournemouth tra le ipotesi del club ​per il ruolo da ds

di Redazione Web

Nuova idea in casa Roma per il ruolo da ds dopo l'addio di Tiago Pinto. Secondo il Telegraph, la società capitolina avrebbe preso in seria considerazione il nome di Richard Hughes, 44 anni, attuale direttore tecnico del Bournemouth.

Un anno di rivoluzioni quello della stagione giallorossa 2023/2024. Prima l'arrivo della nuova Ceo

Lina Souloukou, poi i saluti ai due portoghesi Tiago Pinto prima e José Mourinho poi, con Daniele De Rossi nuovo allenatore.

La casella mancante

Ora, però, manca un ruolo da ricoprire. La società avrebbe infatti individuato nell'ex Arsenal il nome giusto per guidare il mercato dei prossimi anni. Accostato anche ad altre squadre, tra cui il Newcastle e il Liverpool (che a fine anno saluterà Jurgen Klopp e il ds Jorg Schmadtke), Richard Hughes ha nel suo "palmarès" acquisti come: Callum Wilson, eroe della promozione in Premier e ora in forza al Newcastle; Nathan Akè preso dai giovani del Chelsea e vincitore del triplete con il Manchester City; Aaron Ramsdale, preso per meno di 1 milione e rivenduto a venti volte tanto qualche anno dopo.

L'ex nazionale scozzese ha anche origini italiane.

