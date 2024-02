De Rossi e De Zerbi, le figlie Gaia e Elisabetta escono insieme a Londra: «Guardano le partite della Roma»

di Redazione web

Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, amici contro. I due allenatori, rispettivamente alla guida di AS Roma e Brighton si sfideranno negli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico dei giallorossi ha rivelato un retroscena che riguarda le loro vite private e che coinvolge le figlie Gaia De Rossi e Elisabetta De Zerbi.

Cosa ha detto De Rossi

«Stimo De Zerbi, gli voglio bene, mi ha messo a disposizione dati, conoscenze e una parola di conforto quando mi hanno esonerato. Le nostre figlie si incontrano nei Roma Club a Londra a fare il tifo per la Roma e questa cosa ci ha unito ancora di più. Anche se ora penso che Elisabetta (ride, ndr) tiferà per il padre», ha rivelato De Rossi in conferenza.

Anche De Zerbi, dopo il sorteggio, aveva parlato di De Rossi e delle figlie: «È un mio grande amico, le nostre figlie sono molto amiche e ho un grande rispetto per lui». L’appuntamento per tutti è il prossimo 7 marzo, quando si giocherà il match d’andata tra Roma e Brighton.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 12:11

