Roma-Napoli, lo speciale Leggo allo stadio: 16 pagine con interviste e curiosità. SCARICA IL PDF

Passato e presente: da un lato Luciano Spalletti, l'ex eroe, poi nemico, ora avversario, prima amato e poi contestato, con tanto di "caso Totti". Dall'altro Jose Mourinho, l'uomo che poco più di un anno fa ha preso le redini della squadra facendole conquistare subito un trofeo internazionale. Roma-Napoli di questa sera (ore 20.45) è una sfida dalle emozioni forti, ma soprattutto uno scontro diretto di alta classifica, con gli azzurri che vogliono difendere il primo posto dall'assalto delle inseguitrici, Milan in primis.

Per Roma-Napoli di stasera, scende in campo anche Leggo, con uno speciale di 16 pagine che sarà distribuito fuori dallo stadio Olimpico: tanti i contenuti interessanti e tutti da leggere nell'attesa della gara, da un'intervista al doppio ex Roberto Policano, ai profili dei due allenatori e dell'arbitro, a statistiche, curiosità e le probabili formazioni. Sarà una sfida tutta da vivere, con uno speciale tutto da leggere.

