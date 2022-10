Roma-Napoli, il doppio ex Policano: «Mou formidabile. Spalletti? Scudetto alla sua portata»

di Francesco Balzani

Essere amato in 4 piazze calde come Genova, Torino, Napoli e Roma. Non è qualcosa di comune. È capitato a Roberto Policano, il Rambo del calcio italiano a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Il terzino goleador (28 reti in 201 gare di A) è nato a Latina e ha vestito per due anni la maglia giallorossa e per cinque quella azzurra. Oggi è osservatore per l’Udinese.

Roma-Napoli, il derby del sole di due piazze calde che lei conosce bene.

«Roma è molto più tranquilla. A Napoli il calcio è vissuto come uno sfogo sociale e una ragione di vita. Non puoi andare in giro per la città, il che è anche piacevole perché ti considerano importante. Ma di sicuro è meno calda e più vivibile Roma da questo punto di vista. Mi viene in mente una battuta di Ciro Ferrara quando è arrivato alla Juve: “Robè, finalmente sono potuto andare al cinema».

Anche Spalletti è stato in entrambe le città. Il suo Napoli può vincere lo scudetto?

È l’ideale per il Napoli. Ha esperienza, sa farsi rispettare e sa far rendere al meglio anche giocatori meno affermati. Lo scudetto è alla sua portata ma a un certo punto dovrà fare una scelta sulla Champions che porta via molte energie e che è sicuramente un obiettivo troppo lontano».

E la Roma di Mourinho?

«Sono stato molto felice per la Conference. Lui è un grande parafulmine ed ha grande personalità, ha portato una concezione nuova. Per me la Roma ha molta qualità soprattutto davanti. Ma deve essere più cinica. In questo non è ancora del tutto una creatura di Mourinho».

Lei arriva alla Roma negli anni del post Falcao e a Napoli in quelli del dopo Maradona. Quanto è difficile ricreare entusiasmo in certi momenti?

«Più che altro erano gli ultimi anni di Dino Viola e Corrado Ferlaino presidenti. Due figure enormi. Forse sono stato sfortunato, sono arrivato dopo i botti, ma non posso rimproverarmi nulla nelle due avventure. Mi sono tolto soddisfazioni e ho giocato con grandi giocatori. Oggi le proprietà spesso sono stranieri, si è perso quello spirito. Ricordo Viola che ogni sabato veniva a cenare con noi in albergo, quando gli chiedevi un biglietto per lo stadio per qualche amico era felicissimo. E Ferlaino che si era fatto montare un antenna speciale per vedere il calcio francese. All’epoca mica c’erano le Pay tv».

Potendo regalare un giocatore della sua Roma e del suo Napoli a Mourinho e Spalletti chi sceglierebbe?

«Ho l’imbarazzo della scelta. Uno tra Careca e Zola non si nega a nessuno anche se hanno due ottimi giocatori come Kvara e Osimhen. Alla Roma darei Voeller per avere più cattiveria. Ma forse oggi a centrocampo hanno bisogno di un Giannini».

E lei come terzino…

«No, a quel punto meglio Nela».

