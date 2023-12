Amaro Dybala, c'è lesione: la Joya torna nel 2024. Solo una giornata a Lukaku, ok per Roma-Napoli

di Francesco Balzani

Una notizia buona, l'altra pessima. Il Giudice Sportivo, come da regolamento, ha inflitto una giornata di squalifica a Lukaku dopo il cartellino rosso di domenica. Sorprendente in negativo è invece l'esito degli esami approfonditi ai quali si è sottoposto ieri Dybala: lesione al flessore della coscia sinistra. Una sciagura, l'ennesima della recente carriera della Joya che sembrava essere uscito in tempo contro la Fiorentina.

La diagnosi, però, non lascia dubbi. Dybala starà fuori fino al 2024 (tre settimane di stop). Il che vuol dire niente Bologna, Napoli, Juve e Cremonese (in coppa Italia). L'obiettivo è provare a tornare con l'Atalanta il 7 gennaio.

A rincuorare parzialmente Mou c'è stato l'altro esito degli esami, quelli di Azmoun. Niente lesioni e solo un risentimento per l'iraniano che potrebbe recuperare per Bologna così come Spinazzola. Tra le imprecazioni per il crack di Dybala e il Bologna però c'è anche la gara (quasi) inutile con lo Sheriff. Previsto turn over. Sarà l'occasione per rivedere Sanches che ieri ha smentito: «Mai detto di essere andato da uno sciamano».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA