Lazio a Madrid con l'Atletico, Sarri prova a superare il Cholo: in attacco c'è Castellanos

Ultima sfida dei gironi di Champions per la Lazio che, già qualificata agli ottavi, alle 21 al Wanda Metropolitano si gioca la testa del girone contro l'Atletico Madrid. Sarri alla vigilia tiene alta la tensione nonostante il match di domenica contro l'Inter in campionato: «Penseremo poco ai nerazzurri perché questa non è una gara inutile visto che c'è in ballo un primo posto che potrebbe essere pesantissimo. Centrare gli ottavi è stato un miracolo».

Il tecnico nonostante il deludente pari a Verona è ottimista: «I ragazzi li ho visti stimolati. Spero che cambi poco rispetto a Verona perché, gol a parte, al Bentegodi ho visto numeri di alto livello». Poi la critica: «L'ambiente laziale è devastante, non a livello di club dove si sta benissimo: si creano aspettative inarrivabili e questo crea frustrazione.

Soliti dubbi in attacco con Immobile e Castellanos (favorito) in lotta per una maglia, Zaccagni e Anderson completeranno il tridente. In difesa out Romagnoli e Patric, fermato dalla febbre, coppia centrale formata da Casale e Gila con Marusic e Lazzari terzini e Provedel tra i pali. A centrocampo Vecino in vantaggio su Cataldi con Kamada, favorito su Guendouzi e Luis Alberto.

Probabile formazione: Provedel; Marusic, Casale, Gila, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 08:26

