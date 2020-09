Roma, Dan e Ryan Friedkin sono sbarcati nella Capitale: l'incontro con Fonseca e la squadra

Dan in the city. Con un volo privato e senza squilli di tromba ieri Friedkin è sbarcato a Roma insieme al figlio Ryan. Il nuovo presidente giallorosso ha assistito all’allenamento a Trigoria e dopo ha conosciuto Fonseca e il resto della squadra proprio come aveva promesso nella sua ultima intervista. Un discorso breve e l’impegno di dare il 100% per la Roma che sarà guidata “fisicamente” da Ryan.



Un arrivo con qualche giorno di anticipo quello del texano che servirà per riportare un po’ di sereno dopo il dramma Zaniolo e un mercato che stenta a decollare. Friedkin qualche ora dopo il suo arrivo ha subito contattato Fienga (in quarantena dopo il contatto con De Laurentiis) e nel corso di queste due settimane incontrerà il sindaco Raggi prima di assistere alla sfida con la Juve e poi riprendere il volo per gli Usa. I tifosi della Roma ora si attendono programmi più precisi rispetto alle ermetiche dichiarazioni della scorsa settimana.



E il primo “regalo” arriverà tra domani e dopodomani e riguarda il ritorno di Smalling che ieri nemmeno ha sostenuto l’allenamento con lo United. Il difensore inglese arriverà per 13 milioni più 3 di prestito e firmerà un triennale. Smalling potrebbe non essere l’unico a tornare visto che anche Kalinic è pronto a (ri) sbarcare nella capitale dall’Atletico. In uscita, invece, Florenzi che ha chiuso ieri col Psg dove ritroverà Verratti e firmerà un annuale con opzione per altri 3 anni. Un colpo inaspettato che però non porterà milioni nelle casse giallorosse visto che la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Resterà Dzeko pronto a guidare da capitano una Roma che rischia un anno di transizione. Non sono annunciati, infatti, grossi colpi nonostante la lunga assenza di Zaniolo ma Fonseca si aspetta almeno altri 3 acquisti per rinforzare difesa e centrocampo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 18:47



