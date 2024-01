Roma-Cremonese 0-1: El Shaarawy colpisce il palo con un tiro a giro da posizione defilata

La Roma oggi scende in campo contro la Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I grigiorossi sono l'unico club di Serie B ancora nella competizione e non hanno voglia di sfigurare. La partita è molto importante per Mourinho e per i suoi giocatori, che vogliono continuare a giocare per il trofeo finale, così come per i tifosi. Al prossimo turno, infatti, la vincente tra le due squadre affronta la Lazio, già qualificatasi ai Quarti di finale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 22:23

