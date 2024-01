Aumenta il costo degli abbonamenti (non tutti) di Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della nostra serie A fino al 2029 (sette gare in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky Sport), il campionato femminile, la Liga, la serie A di basket, l’Eurolega, il volley e tante altre competizioni. Vale sia per i nuovi abbonati sia per quelli con un abbonamento annuale a scadenza.