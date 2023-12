Decreto crescita, l'ira della Serie A. Salvini: «Era reddito di cittadinanza per calciatori stranieri». Cosa succede ora

Non si placano le polemiche sullo stop al decreto crescita, deciso ieri dal governo e che ha mandato in subbuglio il mondo del calcio italiano. In vigore dal gennaio 2020, la norma prevedeva sgravi fiscali per i calciatori provenienti dall'estero, a patto che restassero sul territorio italiano per almeno due anni, e ha permesso di recente ai club di ingaggiare giocatori anche di medio-alto livello risparmiando sullo stipendio lordo.