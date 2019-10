Roma, un altro ko: Diawara esce per un infortunio al ginocchio contro il Cagliari

Incredibile in casa Roma. Sul risultato di 1-0 contro il Cagliari, Amadou Diawara è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio al ginocchio che non lascia ben sperare. Il centrocampista ex Napoli ha mimato il segno di uno strappo e ha lasciato il campo zoppicando e con l’aiuto dei medici dopo essersi accasciato al campo. Al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo Mirko Antonucci, alla seconda partita stagionale dopo l’esordio in Europa League contro il Wolfsberger. Domenica 6 Ottobre 2019, 15:42







